Dal Pino: “Ripresa allenamenti? Meglio essere prudenti”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha adottato un atteggiamento prudente in merito alla questione sulla riapertura degli allenamenti delle squadre di Serie A attualmente ferma per l’emergenza Coronavirus

MEGLIO LA PRUDENZA – Non è stato approvato alcun divieto alla riapertura dei centri sportivi per ricominciare gli allenamenti al 3 aprile, posizione che al momento sembra essere la più gradita in Serie A, ma non sapendo come potrà evolvere ancora il contagio nelle prossime settimane il presidente Dal Pino invita alla prudenza. La breve dichiarazione del Presidente della Lega Serie A riportata da “La Stampa”: «Meglio essere prudenti, rinviamo i discorsi sulle date e quindi sulla ripresa degli allenamenti».