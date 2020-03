Goldoni: “Periodo delicato, donate contro il Coronavirus”

Condividi questo articolo

Eleonora Goldoni, calciatrice dell’Inter femminile, ha lanciato un appello attraverso il profilo twitter della società sul restare a casa contro il contagio e per la campagna di raccolti fondi lanciata dall’Inter a favore dell’Istituto Sacco di Milano

PERIODO DELICATO – Le parole di Eleonora Goldoni su twitter: «Ciao ragazzi, mi raccomando, in questo periodo così delicato restiamo a casa. Se potete fate anche voi una donazione dalla pagina facebook dell’Inter all’Istituto Luigi Sacco di Milano per la lotta al Coronavirus. Together as a team».