Correa provaci ancora! L’Inter attende e il Mondiale non aspetta nessuno

Correa è chiamato a delle ultime settimane da protagonista se vorrà far parte dei 26 dell’Argentina per il Mondiale. L’Inter attende risposte, con la Sampdoria occasione

POCO − Provaci ancora Tucu. Domani sera contro la Sampdoria, Inzaghi potrebbe ridare spazio dal 1′ a Joaquin Correa (vedi articolo). Le tante gare ravvicinate obbligano il tecnico piacentino a fare di necessità virtù. Edin Dzeko e Lautaro Martinez non possono giocarle tutte e il rientro a pieno regime del Tucu è sicuramente un’ottima notizia. Ma occorre di più dall’ex attaccante della Lazio. Al momento sono 454 i minuti messi nelle gambe dal Tucumano, condite da due reti e tre assist. Entrambi gol segnati in campionato rispettivamente allo Spezia (seconda giornata di campionato) e alla Cremonese (quarta uscita). Per il resto, il nulla!

RISPOSTE − Correa è chiamato ad una risposta. L’Inter ha bisogno di un rincalzo di primissima qualità che possa rendere al pari dei titolari. In questi due anni di nerazzurro, i tifosi hanno visto solamente pochissimi sprazzi del Tucu. L’investimento oneroso, oltre 30 milioni di euro, al momento, non è stato ripagato. Con la stessa delusione dell’uomo che più di tutti lo ha voluto: Simone Inzaghi. L’arrivo del Mondiale dovrà essere uno stimolo in più. Correa, infatti, rischia di non rientrare tra i 26 del CT Scaloni (vedi articolo). Serve una svolta e la gara contro la Sampdoria dovrà essere un’occasione da non sbagliare.