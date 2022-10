Lukaku scalpita per Inter-Sampdoria: vicino l’ingresso nel club dei 100

Romelu Lukaku corre verso Inter-Sampdoria (domani alle 20.45), dopo il ritorno al gol contro il Viktoria Plzen. Per il belga domani sera sarà un’occasione doppiamente speciale.

SECONDO RITORNO – Inter-Sampdoria di domani vedrà il probabile ritorno in campo di Romelu Lukaku anche in Serie A. Oltre due mesi dopo la sua ultima presenza (il 26 agosto con la Lazio). Come contro il Viktoria Plzen, però, sarà da capire se il belga entrerà a gara in corso o partirà dal 1′. Simone Inzaghi cercherà di non farsi prendere dall’entusiasmo dopo il gol di mercoledì sera. E il reparto offensivo di nuovo al completo gli permette il lusso di poter scegliere. La cosa certa è che Lukaku scalpita. Dopo essersi riappacificato col pubblico di San Siro (qui il video), vorrà subito regalare il bis. Ritrovando il gol pure in campionato, dopo quello al Lecce della prima giornata. E togliendosi persino un altro sfizio “statistico”.

CLUB CENTENARIO – Alla prossima presenza in campo, Lukaku raggiungerà le 100 partite con la maglia dell’Inter. Un traguardo meramente statistico, che significherà poco senza i tre punti. In Inter-Sampdoria il belga non si farà sicuramente influenzare da questo dato. Cercherà invece di trovare più minuti possibili. Per mettersi alle spalle gli ultimi due mesi. Per consolidare sempre più il suo legame con il mondo nerazzurro (in attesa di definire il futuro). E per continuare a segnare e vincere con la maglia dell’Inter.