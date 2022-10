Lukaku, volontà chiara per il futuro! Tutti gli incastri fra Inter e Chelsea – TS

Si pensa già al futuro di Romelu Lukaku. Secondo Tuttosport, la volontà dell’attaccante belga è chiara: Inter e Chelsea dovranno far combaciare tutti i pezzi del puzzle

INCASTRI – Romelu Lukaku ha appena recuperato dal suo infortunio, ma in casa Inter si guarda già oltre. Andrà definito, infatti, il futuro dell’attaccante belga, di proprietà del Chelsea. Secondo Tuttosport la volontà del numero 90 nerazzurro è chiara: vuole rimanere a Milano. È anche piuttosto lampante come il belga non faccia più parte del progetto tecnico dei blues con la squadra di Potter che in un attacco che ha già Aubameyang, Broja, Havertz e Sterling aggiungerà, nella prossima stagione, anche Nkunku. Per la permanenza di Lukaku all’Inter, però, dovranno incastrarsi tutti i parametri dell’operazione. Il primo alleato dell’Inter per la buona riuscita dell’operazione, secondo il quotidiano, è Michael Yomark, presidente di Roc Nations, azienda che cura i diritti d’immagine del belga.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino