Lukaku scalpita per Inter-Sampdoria, dal 1′? Non si esclude nulla! − Sky

Doppia soddisfazione personale ieri per Lukaku, rientro in campo dopo due mesi e gol del 4-0 in Inter-Viktoria Plzen. Ora testa alla Sampdoria, Big Rom vuole prendersi la maglia da titolare

ABBONDANZA − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha dato aggiornamenti in merito a Lukaku. Il belga è ritornato in campo e anche al gol nella gara di ieri contro il Viktoria Plzen. Scalpita per Inter-Sampdoria, le ultime: «Lukaku? Non escludiamo la possibilità che possa giocare dal primo minuto contro la Sampdoria. Al momento probabilmente no ma oggi ci sarà lo scarico dopo la partita di ieri, più i due allenamenti di domani e la rifinitura in mattinata di sabato. L’abbondanza in attacco per Simone Inzaghi è solo un vantaggio, uno tra Dzeko o Lautaro Martinez potrebbe rifiatare nelle prossime due partite. Il 6 novembre ci sarà Juventus-Inter e lì tutti vorranno esserci al top della condizione».