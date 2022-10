Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi può di nuovo scegliere in attacco! Le ipotesi

In Inter-Viktoria Plzen (domani alle 18.45) Inzaghi avrà di nuovo l’imbarazzo della scelta in attacco. Vediamo quali sono le possibili scelte del tecnico.

TUTTI PRONTI – Esattamente un mese. Questo l’intervallo di tempo tra Inter-Viktoria Plzen di domani e l’ultima volta in cui tutti gli attaccanti nerazzurri erano disponibili. Era la trasferta in casa della Lazio del 26 agosto, impegno ben diverso da quello di domani. Che non va tuttavia trascurato: vincendo, infatti, l’Inter si qualificherà automaticamente agli ottavi di Champions League. Ma gli zero punti dei cechi non devono ingannare. Simone Inzaghi dovrà preparare la gara perfetta, sfruttando anche l’effetto tempo (il Barcellona sfiderà il Bayern Monaco alle 21). Ma quale sarà la coppia d’attacco nerazzurra, considerando anche il rientro di Romelu Lukaku?

Inter-Viktoria Plzen, un solo punto fermo in attacco

OPZIONI APERTE – Considerando il momento storico, difficilmente Inzaghi si priverà di Lautaro Martinez. L’argentino è il leader indiscusso dell’Inter in questo momento. A Barcellona è tornato al gol in Champions League, e viene da quattro reti nelle ultime tre gare. Facile quindi che il Toro voglia mettere la firma su questa qualificazione. E al suo fianco chi giocherà in Inter-Viktoria Plzen? Difficilmente l’amico-compagno Lukaku. Il belga rientra da un lungo stop, e sarà più facile vederlo impiegato a gara in corso. Rimane quindi da scegliere tra Edin Dzeko, mattatore già nella gara di andata, e Joaquin Correa, non irreprensibile nella vittoria esterna di Firenze. In stagione il bosniaco ha segnato 4 gol, il doppio rispetto all’argentino. E soprattutto è più abituato a giocare e incidere in queste gare (26 reti in carriera in Champions, contro le 5 del Tucu). Tuttavia, è probabile che Inzaghi scioglierà questo dubbio solo all’ultimo, valutando fino alla fine le condizioni dei suoi attaccanti.