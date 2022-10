Correa a rischio Mondiale con l’Argentina? Retroscena sui pre-convocati

Manca poco all’inizio del Mondiale con l’Argentina che si presenta tra le favorite ai nastri di partenza. Dell’Inter, Lautaro Martinez certo della convocazione. Occhio alla posizione di Correa

RETROSCENA − Joaquin Correa è a meno di un mese dal convincere il CT dell’Argentina Lionel Scaloni per andare al Mondiale in Qatar. Il quotidiano argentino, Olé, ha pubblicato un retroscena piuttosto interessante in merito ai possibili convocati dell’Albiceleste. Scaloni avrebbe in mente una lista di pre-convocati di oltre 40 giocatori. Lista che l’AFA non pubblicherà. Alla fine la suddetta lista dovrà essere ridotta a 26 entro il 14 novembre. Secondo il media argentino, al momento, presente Correa. Ma il Tucu dovrà fare di più per rientrare nella lista ufficiale. Non ha problemi invece Lautaro Martinez, titolare della Nazionale.