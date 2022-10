Inter-Sampdoria, cambia il duo in attacco? Dzeko verso la panchina − SM

È già vigilia di Inter-Sampdoria. I nerazzurri sono a caccia del quarto successo di fila in campionato. Dzeko potrebbe riposare, scelto in tal caso il suo sostituto

ULTIME − Archiviata la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Inter si prepara alla sfida contro la Sampdoria in campionato. Come riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa in attacco con Edin Dzeko verso la panchina anche per farlo rifiatare dopo il lungo tour de force. Favorito per una maglia da titolare Joaquin Correa in coppia con Lautaro Martinez. Potrebbe essere, dunque, la coppia argentina a partire dal 1′ domani sera a San Siro. Possibile staffetta nella ripresa con gli ingressi di Romelu Lukaku e dello stesso Dzeko.