Correa, condizioni da valutare giornalmente! Lukaku scalpita: le ultime

Correa si è infortunato nella sfida vinta dall’Inter con il Barcellona (QUI il comunicato). Secondo le ultime di Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, l’argentino è ovviamente in dubbio per il Sassuolo mentre Lukaku continua a lavorare giorno e notte per tornare il prima possibile

VALUTAZIONI – Joaquin Correa molto probabilmente non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Sassuolo-Inter. In attesa del ritorno di Romelu Lukaku, sottolinea Matteo Barzaghi, gli unici pronti per la sfida con i neroverdi sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko: «Correa è uscito malconcio accusando un risentimento tendineo al ginocchio sinistro. È difficile pensarlo in campo con il Sassuolo per cui al momento in attacco ci sono Dzeko e Lautaro Martinez. Poi in settimana ci sarà ancora il Barcellona ma rientrerà anche Lukaku. Le condizioni comunque verranno valutate di giorno in giorno. Lukaku sta lavorando tantissimo per poter rientrare, anche oggi qui ad Appiano Gentile. Il belga vuole tornare il prima possibile».