Coronavirus, Inter con maggiori perdite in Serie A. Crolla valore giocatori

Secondo il Cies, l’arrivo del Coronavirus avrebbe causato un pesante calo nel valore dei giocatori nella rosa dell’Inter e in Serie A

REPORT – Secondo quanto riportato dal CIES Football Observatory nel suo ultimo report settimanale, i valori di mercato dei giocatori cambieranno drasticamente verso il basso a causa dell’emergenza Coronavirus qualora nessuna partita venga giocata e nessun contratto venga esteso fino alla fine del mese di giugno.

CAMPIONATI EUROPEI – Come riferito da “CalcioeFinanza.it”, lo studio analizzato il valore di mercato dei calciatori dei primi 5 campionati europei, i quali avrebbero un crollo del 28%: da 32,7 a 23,4 miliardi di euro. In termini relativi a livello europeo l’Inter (-35,7%) è alle spalle solo del Marsiglia (-37,9%).

SERIE A – In Serie A invece il club nerazzurro è la società che perderebbe di più, seguita da Verona e Spal. Quarto posto invece la Lazio (-32,8%) e quinto il Cagliari (-31,7%). In termini assoluti, invece, Inter sempre in testa (-276 milioni), seconda la Juventus (-222 milioni a -28,4%) e terzo il Napoli (-181 milioni a -29,8%). Quarta la Roma (-147 milioni a -27,2%) e quindi il Milan (-144 milioni a -31,2%).