Benzema a gamba tesa su Giroud: “Io Formula 1, lui kart. Inoltre…”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha criticato il compagno di Nazionale, Olivier Giroud, centravanti del Chelsea nel mirino dell’Inter

NO A PARAGONI – Non solo di certo parole al miele quelle di Karim Benzema nei confronti del connazionale Olivier Giroud. L’attaccante del Real Madrid ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni sul centravanti del Chelsea, seguito dall’Inter. «Non puoi paragonare una Formula 1 a un kart … e sono gentile. So di essere una Formula 1. Inoltre a qualcuno piace il modo in cui gioca? Non lo so».