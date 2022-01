Coppa Italia femminile: Inter Women che beffa! La Juventus pareggia al 93′

L’Inter Women è andata a centimetri dall’aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia femminile contro la Juventus. In pieno recupero infatti, al 93′, le bianconere trovano il pareggio (1-1) con il gol di Boattin direttamente da angolo.

BEFFA – Non è bastato un lampo di Ajara Nchout alle ragazze di Rita Guarino per vincere e aggiudicarsi l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Infatti, le nerazzurre, si sono viste raggiungerei ne extremis dalla Juventus con il gol direttamente da angolo di Boattin. Il ritorno si giocherà il 12 febbraio ma questo risultato dà morale comunque perché la Juventus femminile è una delle potenze italiane più consolidate da sempre. Il risultato dell’andata lascia tutto aperto per il ritorno. Ma la beffa fa male.