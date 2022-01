Barzaghi: «Inter, lavoro straordinario. Ecco il programma della settimana»

L’Inter domani comincia la settimana di avvicinamento al derby di sabato contro il Milan. I nerazzurri da domani lavoreranno ad Appiano Gentile dove Simone Inzaghi incontrerà anche Gosens e Caicedo, nuovi acquisti. Ecco le ultime da Matteo Barzaghi a Sky Sport.

PROGRAMMAZIONE – L’Inter programma la prossima settimana con il derby di sabato ma programma anche il futuro con l’acquisto di Robin Gosens e la voglia di tenere aperto il ciclo nerazzurro. Ecco il pensiero di Matteo Barzaghi intervenuto a Sky Sport. «Caicedo può dare qualcosa nel corso delle partite, è la sua specialità. Inzaghi lo ha voluto per essere più tranquilli viste le tante partite. Per Gosens invece serviranno ancora un po’ di settimane ma Gosens, più di Caicedo, dimostra la voglia di programmare il futuro della società. Il ciclo l’estate scorsa sembrava finito e invece il piano di Zhang è servito così come i lavori di Marotta, Ausilio, Baccin e Antonello. Inzaghi ha aggiunto l’imprevedibilità al gioco proposto da Conte prima e tutto questo mix permette all’Inter di programmare il futuro. La notizia è che Inzaghi si è negativizzato e domani sarà ad Appiano. Gli italiani sono rientrati così come Vecino, ammonito e squalificato. Rimangono solo Lautaro Martinez e Alexis Sanchez che torneranno giovedì a Milano».