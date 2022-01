Mulattieri, 45 minuti in campo ma 0 gol. Il Crotone comunque pareggia

Non giocava titolare da dicembre scorso e oggi Samuele Mulattieri, talento dell’Inter in prestito al Crotone, è partito di nuovo dal 1′ minuto. 45 i minuti complessivi giocati ma 0 gol per l’attaccante. Comunque il suo Crotone è riuscito a pareggiare 1-1 contro il Parma.

TITOLARE – La buona notizia, vista la casella dei gol rimasta a 0, è che oggi è tornato titolare Samuele Mulattieri. L’attaccante dell’Inter in prestito al Crotone è partito infatti nell’11 titolare scelto da Modesto per fronteggiare il Parma al Tardini. Nessun gol come abbiamo detto con il Parma che era andato in vantaggio con la perla di Vasquez. La formazione rossoblu però è riuscita, nel secondo tempo, a pareggiare i conti con il gol di Marras, subentrato proprio a inizio secondo tempo a Mulattieri.