Conte e Zhang, incontro solo dopo Inter-Udinese? Le tappe previste

ROAD MAP – Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, ha parlato su Twitter del futuro dell’ Inter . Si tratta, in particolare, della roda map che attende il club nerazzurro nei prossimi giorni. Per la giornata di giovedì sarebbe attesa la chiusura del finanziamento Oaktree . Venerdì invece Beppe Marotta dovrebbe essere al tavolo con Assocalciatori per gli stipendi delle squadre di Serie A . Il giorno successivo potrebbe avvenire la conferenza stampa di Antonio Conte , anche se è possibile che questa non avvenga.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: