Conte: “Inter, piÃ¹ difficile la vittoria piÃ¹ gioia ci sarÃ ! Grazie Steven Zhang”

Conte: “Inter, più difficile la vittoria più gioia ci sarà! Grazie Steven Zhang”

Condividi questo articolo

Conte ha parlato nel corso della cena di Natale dell’Inter. Il tecnico nerazzurro carica l’ambiente e ringrazia il Presidente Steven Zhang

PAROLE DA LEADER – Di seguito il discorso di Antonio Conte: «Devo dire che sono un po’ in difficoltà a salire su questo palco e a parlare. Volevo augurarvi buon Natale a voi e tutte le vostre famiglie. Volevo poi cogliere l’occasione di ringraziare tutte le persone che fanno parte della famiglia dell’Inter. Tutti i giocatori per quello che danno quotidianamente, il mio staff, le persone alla Pinetina e anche quelle che sono dietro di noi negli uffici e ci aiutano in maniera continuativa e quotidiana. Grazie del vostro apporto. Per me questo è il primo anno da allenatore dell’Inter e voglio ringraziare chi ha voluto che ciò accadesse, a partire dal Presidente Steven Zhang. Il mio desiderio è quello di lasciare una traccia, non importa quanto tempo si lavora in un club ma l’importante è avere voglia di lasciare una traccia. Significa lavorare con passione, sacrificio e sudore. Abbiamo il dovere di rendere l’Inter migliore e abbiamo la sola via di essere migliori noi stessi. Porci dei livelli sempre più alti, solo così possiamo farlo. Vi faccio ancora gli auguri e vorrei concludere con una frase di una persona che conoscete tutti, Pelé. Ha detto che più difficile è la vittoria più ci sarà gioia e contentezza nel vincere. Grazie e buon Natale a tutti».