Steven Zhang: “Inter, conquistiamo il mondo come una famiglia! Futuro…”

Steven Zhang ha tenuto un discorso alla squadra e alla società nel corso della cena di Natale. Il Presidente nerazzurro ruba la scena con parole ambiziose

LINEE GUIDA – Di seguito il discorso di Steven Zhang: «Siamo seduti qui a guardare il nostro club e la nostra squadra in una situazione completamente differente rispetto a un paio di anni fa. Ed è differente grazia al duro lavoro di ognuno nel club. Questa stagione abbiamo battuto molti record, il fatturato più alto di sempre nella storia del club e la crescita più veloce di sempre sui social network. Ci siamo trasferiti in una nuova sede e presto completeremo la nuova struttura ad Appiano Gentile. Il club sta correndo ad alta velocità. Ovviamente l’obiettivo principale è vincere sul campo. Adesso siamo in testa alla classifica in Serie A, significa molto. Significa che siamo nella giusta direzione e stiamo raccogliendo il nostro duro lavoro passo dopo passo. Ma allo stesso tempo non significa niente. Come abbiamo imparato di lezione dal passato, senza coraggio, duro lavoro e concentrazione possiamo perdere e non competere ai livelli più alti. Sul campo e fuori è la stessa cosa. La scorsa settimana ho parlato anche ai giocatori. Ho detto loro che avremo tante difficoltà nel futuro. Come l’anno scorso. Come in passato, nei 111 anni di questo club e nei prossimi.Se lavoriamo insieme affronteremo molte sfide che non potete immaginare. Non abbiamo paura di niente. Oggi e in futuro con duro lavoro e concentrazione lotteremo per i vertici. Non importa quali difficoltà abbiamo affrontato e cosa affronteremo, come famiglia Inter andremo avanti e conquisteremo il mondo. Forza Inter».