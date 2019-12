Moratti: “Inter, si puÃ² credere allo Scudetto! Mercato? VedrÃ  Conte”

Moratti: “Inter, si può credere allo Scudetto! Mercato? Vedrà Conte”

C’è anche Moratti alla cena di Natale dell’Inter. L’ex Presidente nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: Scudetto e mercato i temi trattati

L’EX PRESIDENTE – Di seguito le parole di Massimo Moratti: «Se avrei pensato al primato in classifica a Natale? No, nessuno era così sicuro. E invece sono stati proprio molto bravi. Mercato di gennaio? Io credo che la squadra ci sia già, poi dopo capirà l’allenatore (Antonio Conte, ndr) se avrà bisogno di qualche aiuto. Poi a gennaio tornano gli infortunati. L’Inter è messa bene, non ha tutta questa necessità. Se si può credere allo Scudetto? Come no».