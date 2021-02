Conte, il derby è già iniziato: tre dubbi veri, o soltanto pretattica?

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia del derby Milan-Inter, Antonio Conte ha lasciato intendere di avere ancora tre dubbi di formazione da sciogliere in vista di domani. La partita per il tecnico nerazzurro è già iniziata: verità o soltanto pretattica?

NIENTE SOPRESE – Se c’è una cosa a cui Antonio Conte ci ha abituato dal suo arrivo all’Inter è la mancanza di grosse sorprese. Il tecnico nerazzurro, fin dalla scorsa stagione, ha dimostrato di avere un gruppo di fedelissimi su cui puntare. Per non parlare, chiaramente, del modulo e della difesa a tre, che tanto ha fatto discutere i tifosi. Certo, qualche piccolo cambiamento negli uomini in campo è arrivato ed è stato fisiologico. Ma nulla di trascendentale. Spesso Conte ha mostrato di confermare in blocco una determinata formazione, con pochi spazi per i cambiamenti. Proprio per questo, lasciano perplessi le sue parole di oggi in conferenza stampa: «Sinceramente ho ancora tre dubbi che mi porto dietro per la partita di domani, non ho ancora deciso niente».

SOLO PRETATTICA – Come ipotizzato dalla nostra redazione, i tre ballottaggi potrebbero riguardare la fascia sinistra, il centrocampo e l’attacco. Ma è molto difficile credere che Antonio Conte non abbia già perfettamente nella testa la formazione per domani. Specialmente con – finalmente – un’intera settimana a disposizione per preparare la partita. Ogni dettaglio non sarà lasciato al caso, proprio per questo le sue parole suonano tanto come soltanto pretattica. Di certo, chiaramente, non c’è mai nulla. Ma è difficile credere che nella testa del tecnico nerazzurro non ci sia già la decisione sul ballottaggio tra Christian Eriksen e Arturo Vidal. Così come non è facile mettere in dubbio la titolarità di Ivan Perisic sulla sinistra, specialmente considerato che Ashley Young ha giocato soltanto 66 minuti nelle ultime uscite dei nerazzurri (ultima presenza, Inter-Juventus di Coppa Italia). Quel che è più facile da credere è che il derby per Conte sia già iniziato oggi. Anzi, a inizio settimana. E le sue parole fanno parte del gioco.