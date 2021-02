Milan-Inter, da Vidal a Young: Conte ha ancora tre dubbi di formazione

MILAN, ITALY – FEBRUARY 14: FC Internazionale head coach Antonio Conte reacts during the Serie A match between FC Internazionale and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on February 14, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Milan-Inter, dopo la conferenza stampa (vedi QUI), Antonio Conte ha svelato di avere ancora tre dubbi in merito alla formazione titolare che domani scenderà in campo alle 15 a San Siro. Da Arturo Vidal ad Ashley Young, ecco quali secondo la nostra redazione potrebbero essere i dubbi del tecnico italiano.

TRE DUBBI – Milan-Inter, ancora tre dubbi di formazione per Antonio Conte in vista del derby di domani in programma a San Siro. Considerando nessun cambio per quanto riguarda porta e difesa, i tre dubbi potrebbero essere quasi scontati e riguardano centrocampo e attacco, compresa la fascia sinistra. Ivan Perisic, così come Christian Eriksen, ha mostrato segnali di ripresa ed entrambi continuano sempre di più a capire i meccanismi del tecnico. Il ballottaggio aperto riguarda quasi sicuramente l’impiego o meno di Ashley Young sulla fascia sinistra al posto del croato, e quello di Arturo Vidal a centrocampo. Il cileno ha recuperato dall’infortunio ed è a completa disposizione del tecnico. In attacco invece il dubbio potrebbe riguardare l’impiego o meno di Lautaro Martinez, con l’inserimento dunque di Alexis Sanchez titolare dal primo minuto al fianco di Romelu Lukaku.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter con lo stesso undici visto in campo contro la Lazio:

Di seguito la probabile formazione dell’Inter con i tre dubbi di Conte: