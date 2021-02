VIDEO – Milan-Inter, l’ultimo precedente: Lukaku battezza il derby

Condividi questo articolo

Lukaku Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

In attesa di Milan-Inter di domani pomeriggio, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre con i rossoneri “in casa”, vinto per 0-2 dai nerazzurri grazie alle reti di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

MILANO È NERAZZURRA – Il 21 settembre 2019 a San Siro va in scena Milan-Inter, l’ultimo precedente giocato “in casa” dei rossoneri. I nerazzurri, reduci da tre vittorie di fila in campionato, affrontano la squadra allora ancora allenata da Marco Giampaolo, conquistando un netto e meritato 0-2. Dopo un primo tempo con occasioni da entrambe le parti, ma a porte inviolate, i giochi si sbloccano nella ripresa. Stefano Sensi da calcio di punizione appoggia al vicino Marcelo Brozovic che lascia partire un tiro da fuori area, deviazione decisiva di Rafael Leao e 0-1. Il colpo del KO arriva grazie a Romelu Lukaku, che stacca imperiosamente di testa sopra ad Alessio Romagnoli e manda in rete un cross al bacio di Nicolò Barella. Per il belga si è trattato del primo dei quattro gol segnati nel derby (uno a partita), una striscia che si spera prosegua anche domani. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente tra le due squadre.

Fonte: YouTube – Canale ufficiale Inter