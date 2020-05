Consiglio Federale terminato: presa una decisione sulla Serie A – Sky

Il Consiglio Federale della FIGC a Roma è appena terminato ed è stata presa una decisione fondamentale per il destino dei campionati al momento sospesi. Ad annunciarlo Paolo Assogna in collegamento per Sky Sport

SI RIPARTE – Il Consiglio Federale appena concluso ha deciso di ripartire: «Il calcio professionistico italiano è pronto per ripartire. Ci sarà un comunicato in cui uscirà questa anticipazione che vi stiamo dando. Serie A, B e C riprenderanno. Per le date bisognerà aspettare l’incontro col ministro dello sport del 28 maggio, ma c’è la volontà precisa di arrivare fino in fondo. Il punto di incontro di ieri ha messo la pietra fondamentale per costruire questo percorso. Non si è parlato di play-off quindi c’è la volontà di forte di puntare sul regolare svolgimento del campionato».