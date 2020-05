Grifo: “Io sono tifoso dell’Inter. Futuro in nerazzurro? Non si sa mai…”

Vincenzo Grifo, centrocampista della Nazionale italiana in forza ai tedeschi del Friburgo, è stato ospite oggi ai microfoni di Sky Sport e ha ammesso il suo tifo per l’Inter non nascondendo che apprezzerebbe un’offerta da parte dei nerazzurri

TIFOSO PER L’INTER – Grifo parla del suo tifo per l’Inter: «Io ho iniziato ad essere tifoso del’Inter e un po’ lo sono sempre. Guardo spesso le partite di Serie A e gli occhi sull’Inter li metto sempre. Io in nerazzurro? Non si sa mai, se arriva qualche offerta ci penso».