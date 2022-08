Casadei, Chelsea ad un passo! Terza offerta all’Inter: cifra e dettagli

Cesare Casadei è vicinissimo all’approdo al Chelsea. Secondo quanto riferito dal portale inglese The Guardian, la terza offerta dei blues all’Inter dovrebbe essere quella giusta

VICINO – lI Chelsea è ad un passo da Cesare Casadei. Sul centrocampista, prodotto del vivaio nerazzurro, è vivo anche l’interesse del Nizza ma secondo The Guardian, “i blues” sarebbero vicini alla definitiva intesa con l’Inter che può già arrivare in settimana. L’offerta del club inglese dovrebbe aggirarsi sui 14 milioni di euro. Non è chiaro però, spiega il portale inglese, quali piani abbia il Chelsea per il centrocampista: potrebbe, inizialmente, essere aggregato alle giovanili del club, o eventualmente essere prestato ad un club di Serie A.

Fonte: theguardian.com