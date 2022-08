Skriniar-PSG, no rilanci nell’aria! Ma l’Inter ha un dubbio: lo scenario – Sky

Milan Skriniar potrebbe non lasciare l’Inter. Secondo Sky Sport, non sembra che ci siano nell’aria imminenti rilanci del PSG. Ma resta un dubbio sui nerazzurri

MERCATO – L’Inter, e soprattutto Simone Inzaghi, trattengono il fiato in merito alla conclusione della vicenda legata a Milan Skriniar. Secondo Sky Sport, al momento non si registrano passi in avanti del PSG: la sensazione, invece, è che non sia nell’aria un rilancio del club transalpino. Rimane però, secondo l’emittente satellitare, un grande dubbio: cosa farà l’Inter se dovesse arrivare un’offerta da oltre 60 milioni? Nonostante le parole di Inzaghi, in caso di offerta importante l’ultima parola sulla cessione dello slovacco l’avrebbe la proprietà.