Bucciantini: «Inzaghi? Polemica con stima! Quando vinci match difficile…»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il successo dell’Inter sul campo del Lecce e sullo sfogo di Simone Inzaghi

RESPONSABILITA’ – Queste le parole di Bucciantini a proposito delle partite giocate in Serie A e dello sfogo di Simone Inzaghi al termine di Lecce-Inter: «Chi è più soddisfatto dopo la prima giornata? Inzaghi è soddisfatto. Alla fine del campionato scorso la differenze è stata fatta dai pareggi non trasformati in vittoria. Quando vinci una partita sofferta, una partita che puoi non vincere e la porti a casa sei contento. Sfogo del tecnico nerazzurro? Polemica giocata sul sorriso e sulla stima».