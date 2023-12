Carlos Augusto, primo gol amaro: cambia la classifica marcatori dell’Inter

Carlos Augusto mette la sua prima firma su una rete in maglia Inter ma non è un gol decisivo, seppur pesante fino al blackout nerazzurro. La beffarda uscita dalla Coppa Italia rovina la festa personale e di tutto San Siro. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il primo gol di Carlos Augusto con la maglia dell’Inter non può essere festeggiato. L’esterno sinistro brasiliano è il dodicesimo marcatore della squadra di Simone Inzaghi, arrivata a quota 48 gol in ventitré partite stagionali tra Serie A (39), Champions League (8) e Coppa Italia (1). Purtroppo le occasioni a disposizione per incrementare il bottino saranno meno della passata stagione. In attesa di capire come finirà la Supercoppa Italiana e soprattutto di vedere quale sarà il percorso in Champuons League, all’Inter mancheranno sicuramente le quattro partite extra in Coppa Italia. Carlos Augusto avrà modo di segnare gol più importanti ma sicuramente non di avvicinarsi al capitano Lautaro Martinez, che è primo indiscusso nonostante l’errore dal dischetto in Inter-Bologna di Coppa Italia. Niente “+10” sulla coppia che insegue ma il discorso non cambia per il capocannoniere Lautaro Martinez, piuttosto dispiace per la precoce eliminazione dell’Inter dalla competizione vinta già nove volte. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo Inter-Bologna (1-2).

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24

17 GolHakane Marcus8 GolFederico3 GolDenzel, Davide, Henrikhe Alexis2 GolFrancesco, Marko, Nicolò1 Gol