Calhanoglu non preoccupa l’Inter, ma l’infortunio vero è per… Sensi!

Calhanoglu non è all’Anoeta per Real Sociedad-Inter, complice un problema fisico accusato ieri. Le sue condizioni non preoccupano, ma un infortunio vero c’è: è (ancora una volta) Sensi.

LE CONDIZIONI – Per Hakan Calhanoglu nessuna lesione, dopo lo stop che gli ha impedito di partecipare a Real Sociedad-Inter. Lo comunica Marco Barzaghi di Sport Mediaset, aggiornando sul centrocampista turco. Da capire se potrà esserci domenica (ore 12.30) al Castellani contro l’Empoli. Chi rischia invece uno stop ancora più lungo è Stefano Sensi, come al solito vittima di un infortunio muscolare. Il centrocampista, che oggi non avrebbe comunque potuto giocare perché non in lista UEFA, ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra.