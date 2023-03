Calhanoglu, il giorno della verità sull’infortunio: Inter, grosso rischio

L’infortunio in Turchia-Croazia di martedì di Calhanoglu è un grosso problema per l’Inter. Il turco ha già svolto una parte delle visite di rito, non ancora concluse (vedi articolo). Oggi si capirà quanto dovrà stare fuori.

QUANDO TORNA? – L’Inter trema per le condizioni di Hakan Calhanoglu, ennesima vittima di una sempre più evitabile sosta per le nazionali. L’infortunio che lo ha tolto di mezzo al 38′ di Turchia-Croazia è un campanello d’allarme pesante, proprio in vista di un mese di aprile con nove partite. Ieri, al rientro in Italia, Calhanoglu ha svolto una prima parte di accertamenti con lo staff medico dell’Inter. E non sembrano essere molto positivi, anche se per il momento non è arrivato un bollettino ufficiale che è comunque atteso. Oggi, in mattinata, il turco effettuerà una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio all’inguine destro. Un problema muscolare che preoccupa soprattutto Simone Inzaghi, che non ha mai rinunciato a Calhanoglu trovandogli quel ruolo davanti alla difesa che l’ha reso il più continuo (anche più di Lautaro Martinez) durante la stagione. Toccherà a Marcelo Brozovic in Inter-Fiorentina e probabilmente anche in Juventus-Inter di Coppa Italia. Il rischio è che Calhanoglu salti gran parte del mese di aprile, mettendo in dubbio la sua presenza per la doppia sfida di Champions League col Benfica.