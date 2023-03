Borghi: «Inter, giudizio logico impossibile! Ad aprile fa la stagione»

L’Inter è attesa da un mese di aprile molto impegnativo, con ben nove partite di cui cinque di Serie A, due di Champions League e altrettante di Coppa Italia. A DAZN Night Cup, Borghi valuta le prospettive per la squadra di Inzaghi.

RIGENERATI! – Nel valutare chi è andato in nazionale, Stefano Borghi pesca due migliori per l’Inter: «Denzel Dumfries attraversa un momento molto delicato. Non ha giocato la partita con la Francia, che l’Olanda di Ronald Koeman ha perso nettamente. Con Gibilterra OK che l’avversario è quello, però ha fatto due assist: una prestazione del genere può dare un po’ di aria, per un giocatore di cui l’Inter ha molto bisogno. Chi ha ruggito e ha ribadito di poter essere un giocatore decisivo è Romelu Lukaku. Ha segnato anche in amichevole con la Germania, ha fatto tre gol alla prima partita ufficiale (con la Svezia, ndr) e ha trovato continuità».

MESE DECISIVO – Borghi va sui prossimi impegni: «Oggi il fuoco più alto e più scottante ce l’ha l’Inter. Perché? È finora impossibile dare un giudizio lucido sulla stagione dell’Inter. È in semifinale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa Italiana dando tre gol al Milan, è nei quarti di finale di Champions League e si è migliorata ancora. Ma in campionato ha perso un terzo delle partite che ha giocato, nove su ventisette. Il giudizio si formerà in questo mese, dove ha nove partite. La prima è difficilissima: la Fiorentina viene da sette vittorie consecutive, ha fatto una stagione al di sotto delle sue potenzialità ma non trovava il gol. L’Inter ha questa partita molto difficile, poi la Coppa Italia con la Juventus e la Champions League col Benfica».

DENTRO O FUORI? – Un problema per l’Inter, in vista della ripresa delle attività, è l’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Borghi non è molto ottimista: «Le sensazioni sono di un infortunio all’adduttore, si spera del più basso grado possibile. Che Calhanoglu giochi sabato con la Juventus e martedì con la Fiorentina mi sembra molto difficile. L’Inter viene da una sconfitta polemica, ma sul campo la Juventus ha preso i propri meriti a San Siro dal punto di vista dello sviluppo tattico e tecnico della partita. L’Inter in questo aprile fa la sua stagione: se sgasa chiude tante bocche e si mette nella condizione di poter fare delle cose che rimarranno. Ma se non trova quella continuità mai trovata in stagione allora si aprono dei fronti molto critici».