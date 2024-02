Calciomercato invernale, si chiude! Ma Inter ancora attiva

Chiude ufficialmente il calciomercato invernale. Non del tutto per l’Inter, però. L’operazione col Leicester di Stefano Sensi permette di allungare le tempistiche.

CHIUSURA – La finestra invernale di calciomercato è terminata proprio in questi minuti, con la classica chiusura della porta all’Hotel Sheraton di Milano, teatro degli ultimi colpi. Dopo l’acquisto di Tajon Buchanan l’Inter non ha affondato per altre trattative in entrata. Ciò non stupisce e non preoccupa, visto che la stessa dirigenza nerazzurra aveva informato sulle intenzioni di non intervenire con operazioni di riparazione. La situazione cambia, invece, sul fronte uscite. Nonostante la chiusura, scattata alle 20.00 di questa sera, l’Inter resta ancora attiva. Per Stefano Sensi, per il quale in queste ore è in corso la trattativa fra la dirigenza nerazzurra e il Leicester, c’è altro tempo a disposizione. In Inghilterra, dove il centrocampista italiano dovrebbe trasferirsi, il calciomercato invernale chiude dopo: precisamente a mezzanotte italiana. Dell’operazione ha parlato lo stesso agente del calciatore, Giuseppe Riso, informando sugli ultimi aggiornamenti. Inoltre, sono possibili anche altri annunci di operazioni minori, che sono state chiuse entro le ore 20:00.