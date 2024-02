Inter-Juventus, fuga da Alca(t)raz! Ora sono le guardie a scappare

Dopo l’arrivo di Carlos Alcaraz in bianconero, inevitabile sprecarsi con i giochi di parole. In particolare in attesa di Inter-Juventus di domenica, riprendendo anche la battuta di Massimiliano Allegri sulle guardie e sui ladri. Con i ruoli che, la storia insegna, sono ben definiti…

IN FUGA – Inter-Juventus è la grande occasione per i nerazzurri di Simone Inzaghi di provare la prima vera grande fuga in questo campionato. Un eventuale +4 con una partita da recuperare darebbe decisamente una spallata importante alla lotta scudetto. Oltre che una mazzata psicologica ai bianconeri. Ecco che se parlassimo di un film, quindi, Inter-Juventus potremmo quasi definirla una “Fuga da Alcatraz”. A fornire l’assist ci pensa l’ultimo arrivato, il centrocampista Carlos Alcaraz. Che va anche a spegnere quella narrazione per cui la Juventus sarebbe Davide in confronto al “Golia” Inter: solo i bianconeri, infatti, hanno potuto permettersi un investimento così importante nel mese di gennaio, per giunta per un prestito. Con tanto di diritto di riscatto a quasi 50 milioni di euro.

Inter-Juventus, guardie e ladri: la storia insegna

GUARDIE E LADRI – Per riprendere una recente battuta di Massimiliano Allegri, adesso sono le guardie a dover andare in fuga. E i ladri (senza offesa, naturalmente) a dover inseguire. I ruoli non li definiamo noi, ma li definisce la storia della Serie A, con tanto di sentenze per il post-calciopoli. Un fatto che sicuramente contribuisce a incendiare questa lotta scudetto e questo scontro, tanto atteso da entrambe le parti, ma non solo. Nella speranza che in questa “Fuga da Alcatraz”, siano proprio le guardie ad avere la meglio. Con buona pace dei ladri.