Cagliari, Giulini: “Nainggolan? Un favore all’Inter. Affare difficile, le date”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Rai” nel corso della trasmissione “Radio Anch’io lo Sport”, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter

FUTURO NAINGGOLAN – Queste le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sul futuro di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter: «Se c’è una data per mettersi a tavolino con l’Inter? Sinceramente no, stiamo vedendo questi primi mesi entrambi con soddisfazione. Lui facendo molto bene, è contento di essere tornato a Cagliari e non avevo dubbi che si sarebbe trovato bene. Noi idem, siamo contenti delle sue prestazioni. E’ un leader per tutti gli altri, lo si vede in campo è determinante non solo per le giocate, ma anche per come trascina il resto della squadra. In questo momento non ci stiamo pensando. Vediamo dove saremo a a marzo o aprile, sicuramente quello sarà il momento per iniziare a chiacchierare, anche se poi ci sarà poco da chiacchierare. E’ un giocatore dell’Inter, di grande valore e che si sta rilanciando bene in campo. Purtroppo credo che stiamo facendo soprattutto un favore all’Inter in questo momento. Vedo molto difficile un’operazione per la prossima stagione, indipendentemente da tutto».