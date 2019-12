Inter, tra Vidal e Kulusevski torna in quota De Paul. Occhio al prezzo – TS

“Tuttosport” rilancia le quotazioni di Rodrigo De Paul, in forza all’Udinese, come rinforzo a centrocampo dell’Inter. Le difficoltà per arrivare ad Arturo Vidal e Dejan Kulusevski rischiano di complicare i piani di Giuseppe Marotta. E occhio al capitolo cessioni.

PIANO C – Tra la complicata situazione di Arturo Vidal e l’agguerrita concorrenza per Dejan Kulusevski, potrebbe tornare a far capolino Rodrigo De Paul. “Tuttosport” sottolinea come l’Udinese non sia ancora salva (nonostante l’ottima vittoria di sabato), e per lasciar partire il proprio asso la richiesta rimane ferma sui 35 milioni. Il giocatore piace tantissimo ad Antonio Conte e il club bianconero non trattiene di forza i propri top player se richiesti fortemente. L’intesa potrebbe arrivare tramite un prestito oneroso con diritto di riscatto.

PISTE COMPLICATE – Per quanto riguarda Arturo Vidal, vi abbiamo già raccontato la sua situazione nel dettaglio (QUI). Giuseppe Marotta lo vorrebbe in prestito senza obbligo di riscatto, il Barcellona vorrebbe strappare 20-25 milioni. In questo momento serve che Vidal forzi la mano con la società blaugrana. Ma se quella per il cileno appare un’operazione difficile, non può dirsi da meno quella per Kulusevski: l’Atalanta vuole almeno 40 milioni per cederlo, ma soprattutto è il Parma che non vuole liberarlo ora. Possibile l’inserimento di qualche contropartita tecnica (come Federico Dimarco o Musa Barrow) assieme ad un indennizzo economico nella trattativa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini