Braz (vp Flamengo): “Gabigol? Ancora nulla di deciso. A gennaio…”

Intervistato dai media brasiliani, Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, ha parlato del futuro di Gabigol, attaccante di proprietà dell’Inter

TRATTATIVA – Queste le parole di Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, sul futuro di Gabigol, attaccante di proprietà dell’Inter, riportate da GloboEsporte.com: «Non c’è ancora niente (di deciso, ndr), ma abbiamo avuto un buon incontro lì. Le relazioni sono ancora molto buone. Se quest’anno non succede nulla, proveremo di definire a gennaio, proprio come è accaduto quest’anno quando non siamo riusciti a concludere a dicembre 2018, ma il mese successivo».