Buona Pasqua a tutti i tifosi interisti da Inter-News.it (anche con l’asterisco)

Buona Pasqua a tutti i tifosi interisti ma non solo! Come ogni anno anche oggi la Redazione di Inter-News.it non perde l’occasione per augurare a tutti i suoi lettori una buona Pasqua, sempre informata, da trascorrere possibilmente in famiglia ma non in vetta alla classifica

BUONA PASQUA – Il weekend pasquale nerazzurro è iniziato in largo anticipo con la vittoria in casa dello Spezia. E anche se non ci si può distrarre un attimo, per via del calendario che vedrà subito l’Inter impegnata nel Derby di Milano di Coppa Italia, oggi – per tanti – è festa. Un anno fa il regalo dell’Inter è arrivato a Bologna, quest’anno dalla (mancata) trasferta bolognese arriva solo un asterisco. Un asterisco che caratterizza da mesi la Serie A (vedi classifica) e le sue polemiche, ma che non può condizionare la giornata odierna. Si può festeggiare, magari in famiglia, anche con una partita in meno sulla tabella di marcia. In attesa del recupero di Bologna-Inter, a fine mese. Noi continueremo a informarvi, come ogni giorno dell’anno, su tutte le novità in arrivo dal mondo nerazzurro. E non solo su Inter-Milan post-Pasquetta. Buona Pasqua a tutti i nostri lettori. Non solo quelli interisti. Perché per 24 ore si può pensare anche agli altri, ma senza polemizzare.

– La Redazione di Inter-News.it –