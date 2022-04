FOTO – Inter, Brozovic Mvp contro lo Spezia. Successo netto per il croato

L’Inter si prepara al derby decisivo contro il Milan per la finale di Coppa Italia. Intanto è stato eletto dai tifosi l’Mvp della vittoria contro lo Spezia.

MVP – Venerdì l’Inter ha battuto lo Spezia fuori casa per 1-3. Ad aprire le danze il gol di Marcelo Brozovic. Proprio quest’ultimo è stato eletto dai tifosi nerazzurri su Twitter come Mvp. Successo netto per il centrocampista croato con il 43,3% dei voti. Quasi il doppio rispetto al secondo classificato, Lautaro Martinez, che ha ottenuto il 22,3% delle preferenze. Poi si trova Ivan Perisic con il 19,1%. Chiude il sondaggio Nicolò Barella con il 15,3%.

Fonte: Twitter Inter