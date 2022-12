Brozovic uscito anzitempo in Argentina Croazia, Dalic rivela il motivo!

Brozovic è uscito al 50′ di Argentina-Croazia destando anche un certo scalpore. Il centrocampista dell’Inter in realtà ha accusato un doloro muscolare. A rivelarlo lo stesso Dalic dopo la gara

PROBLEMA − «Aveva un leggero dolore muscolare, cercheremo di prepararlo per la prossima partita». Queste le parole di Zlatko Dalic al termine di Argentina-Croazia, semifinale Mondiale. La nazionale croata ha perso 3-0 contro la Seleccion, adesso ci sarà la finalina contro la perdente tra Francia e Marocco. Marcelo Brozovic, partito titolare, è uscito al 50′. Per il centrocampista dell’Inter un problema di carattere muscolare, sarà valutato in vista della gara di sabato.