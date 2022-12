Argentina prima finalista dei Mondiali. Croazia battuta, Alvarez protagonista

Argentina dominante nella semifinale contro la Croazia. Dopo un primo tempo da sogno con Messi ed Alvarez la Seleccion di Scaloni ottiene la finale dei Mondiali meritatamente. Brozovic sostituito, Lautaro Martinez in ombra.

DOMINIO – L’Argentina è la prima finalista dei Mondiali 2022 del Qatar. La Seleccion supera agevolmente la Croazia con il risultato di 3-0 e può festeggiare la finale. Nel primo tempo l’Argentina domina e si porta in vantaggio in modo inusuale. Un errore della linea difensiva della Croazia obbliga Livakovic a fermare irregolarmente Alvarez: l’arbitro fischia il calcio di rigore, poi segnato da Lionel Messi al minuto 34. Il raddoppio arriva dopo appena 5 minuti. A colpire ci pensa ancora una volta, la terza in questi Mondiali, Julian Alvarez, che sfrutta diversi rimpalli e supera il portiere con un tocco di fino di destro.

Argentina, partita senza storia

CONFERME – Marcelo Brozovic viene sorprendentemente sostituito al minuto 50 per Bruno Petkovic. Il ct Dalic ha cercato la rimonta aumentando il peso in attacco, ma non è andata nel migliore dei modi. Al minuto 70 l’Argentina chiude la pratica con il 3-0 grazie alla coppia d’attacco. Messi porta a spasso Gvardiol e mette Alvarez davanti alla porta, che non può sbagliare. Si conclude così il match, con Scaloni che lascia spazio per la prima volta anche a Dybala, Correa e Foyth. Lautaro Martinez non entra in campo e rimane in panchina. L’ultima finale della Seleccion è stata nel 2014, ma non aveva portato alla vittoria. In quel caso la Germania ottenne il successo grazie a Mario Gotze. Domenica Lionel Messi vuole scrivere la storia, vuole diventare definitivamente parte delle leggende mondiali nel calcio.