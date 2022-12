Brozovic, incredibile in Argentina-Croazia! Fuori dopo soli 50 minuti

Incredibile da Argentina-Croazia, semifinale dei Mondiali in corso in questi minuti e attualmente sul punteggio di 2-0 per i sudamericani. Dopo soli cinquanta minuti di gioco, infatti, il CT Zlatko Dalic ha tolto Marcelo Brozovic dal campo.

SOSTITUITO – Dura solo cinquanta minuti la semifinale di Marcelo Brozovic. Nella gara tra Argentina e Croazia, infatti, Zlatko Dalic lo ha tolto dal campo al 50′ per mettere in campo Petkovic, eroe della partita vinta ai rigori contro il Brasile. Una decisione che lascia sicuramente sorpresi, visto che il 77 dell’Inter è una delle pedine solitamente irremovibili del centrocampo formato con Modric e Kovacic.