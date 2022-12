Brozovic, addio sogno Mondiali. Il programma per l’Inter non cambia

Si conclude definitivamente il sogno di vincere i Mondiali per Marcelo Brozovic e la sua Croazia. L’Argentina vince 3-0 e interrompe la corsa della nazionale del ct Dalic. Il programma per il calciatore dell’Inter non cambia, il rientro non è vicino.

LONTANO – Marcelo Brozovic ha perso la semifinale dei Mondiali con la sua Croazia contro l’Argentina del suo compagno Lautaro Martinez (vedi articolo), ma non rientrerà prima del previsto. Per rivedere il calciatore dell’Inter serviranno altri giorni: in programma c’è ancora la finale per il terzo e quarto posto che vedrà protagonista la Croazia contro la perdente di Francia-Marocco. Brozovic rimarrà in Qatar almeno fino a sabato, poi ci saranno le vacanze di almeno una settimana. Simone Inzaghi potrà lavorare molto poco con il suo regista, che si allenerà con l’Inter solamente a partire da fine dicembre. La partita contro il Napoli sembra un miraggio: la scelta dell’allenatore piacentino è in estremo dubbio per il big match.