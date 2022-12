Borghi: «Non cambia la valutazione di Lautaro Martinez dopo i Mondiali»

L’Argentina ha vinto la semifinale dei Mondiali contro la Croazia con un 3-0 e la doppietta di Julian Alvarez. Stefano Borghi in diretta con il programma Night Cup sul canale Youtube di Dazn ha parlato così di Lautaro Martinez.

VALORE – Julian Alvarez continua a essere il secondo violino preferito di Lionel Messi. Nella semifinale vinta con la Croazia per 3-0 l’attaccante del Manchester City subisce il rigore del primo gol e segna le due reti successive. Lautaro Martinez rimane in panchina per 90 minuti e riceve una piccola bocciatura in favore degli esordienti, come Dybala. Stefano Borghi, il giornalista sportivo, ha parlato così dell’attaccante dell’Inter su Night Cup sul canale Youtube di Dazn: «Non cambia assolutamente la valutazione di Lautaro Martinez, ma Julian Alvarez domina e rivoluziona l’attacco. Il suo valore è estremamente aumentato con questi Mondiali. Non bisogna dimenticare il rigore di Lautaro Martinez contro l’Olanda e i suoi infortuni. Il suo Mondiale è stato deludente ma in Copa America ha avuto un ruolo determinante. L’attaccante dell’Inter è un altro che Messi riconosce molto bene come partner».