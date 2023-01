Brozovic stop, ‘la Fatal Croazia’: l’Inter fa i conti. Tempi di recupero − CdS

Il paradosso Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato nell’ultima parte del 2022 ha giocato più gare con la propria Nazionale che con l’Inter. Ora altro stop, ecco le partite che salterà

STOP − Brozovic e la maledizione Croazia. Infortunatosi il 25 settembre dopo un test in Nazionale e rimesso a lucido dall’Inter in vista del Mondiale – giocato da titolare e alla grande – Brozo si è rifatto nuovamente male. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo sinistro. Prognosi di 10-15 giorni. Il regista dunque salterà le gare contro Napoli, Monza e Parma in Coppa Italia (qui già out per squalifica). Se il recupero procederà per il meglio, Brozovic dovrebbe rivedersi sabato 14 contro il Verona. Una sorta di tagliando in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan del 18.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno