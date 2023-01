Inter, in tre partite avanti con le rotazioni: Inzaghi darà spazio a due − CdS

L’Inter iniziando da domani avrà un tour de force fittissimo con molte partite ravvicinate. Simone Inzaghi può attingere dalle rotazioni per dare freschezza ai suoi. Due su tutti

ROTAZIONI − Due le partite in primis da cerchiare in rosso sul calendario dell’Inter di gennaio: domani contro il Napoli e il 18 gennaio contro il Milan in Supercoppa Italiana. In mezzo altre tre sfide altrettanto importanti ma utili per compiere alcune rotazioni: ovvero Monza, Parma (Coppa Italia) e Verona. Con Brozovic out per infortunio (vedi tempi di recupero) e Mkhitaryan OK ma coi postumi della lombalgia, è giusto che in casa Inter si predichi cautela. Ecco perché Inzaghi potrà contare nelle prossime partite anche sul baby Kristjan Asllani e su Roberto Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno