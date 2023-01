VIDEO – Lautaro Martinez apre il 2021! Tripletta al Crotone nel 6-2 Inter

Il 3 gennaio 2021 si gioca Inter-Crotone, che inaugura l’anno che si concluderà con lo Scudetto. I nerazzurri vincono 6-2 grazie anche alla tripletta di Lautaro Martinez.

QUASI TUTTO FACILE – Il 2021 dell’Inter, che porterà poi allo Scudetto, si apre il 3 gennaio a San Siro, contro il Crotone. Una partita sulla carta senza storia, tra la seconda e l’ultima della classifica in campionato. Eppure all’intervallo il risultato recita 2-2. I calabresi trovano infatti il vantaggio al 12′ con l’incornata solitaria di Niccolò Zanellato. Gli uomini di Antonio Conte si mettono un attimo a scuotersi, ma poi rimontano. Al 20′ Lautaro Martinez scarica un bolide nella porta del futuro compagno Alex Cordaz, su assist di Romelu Lukaku. E al 31′ raddoppia, concludendo da pochi passi dopo un triangolo con Big Rom e Nicolò Barella: decisiva la deviazione di Luca Marrone, a cui verrà attribuito l’autogol. Ma al 36′ torna sotto il Crotone, che pareggia su rigore con Vladimir Golemic. Nel secondo tempo però tutto va secondo i piani dell’Inter. In venti minuti si scatena la LuLa. Al 57′ Lautaro Martinez firma la doppietta col sinistro, e al 64′ Lukaku serve la specialità della stagione: contropiede, resistenza totale a qualsiasi assalto, e mancino in porta. Al 78′ poi arriva la tripletta del Toro, che deposita facilmente di testa un tiro di Ivan Perisic respinto da Cordaz. Infine, a tre minuti dal 90′, gloria anche per Achraf Hakimi, che chiude la partita. Matteo Darmian entra in area da sinistra, e serve in orizzontale verso il centro dell’area, dove arriva il marocchino a piazzare il mancino che vale il 6-2 finale. Rivediamo la goleada dell’Inter nel video pubblicato nel canale YouTube del club:

Video-highlights di Inter-Crotone (6-2) del 3 gennaio 2021, dal canale YouTube del club nerazzurro.