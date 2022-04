Bologna-Inter, ora X: oggi ricorso al CONI per lo 0-3 a tavolino, gli scenari

Su Bologna-Inter oggi può scriversi – finalmente – l’ultima parola per quanto riguarda l’extra campo. Nel pomeriggio ci sarà il ricorso al Collegio di Garanzia al CONI per la partita non giocata il 6 gennaio. I nerazzurri chiedono lo 0-3 a tavolino.

DECISIONE IN ARRIVO – L’appuntamento è oggi alle 15, tre mesi e sette giorni dopo la mancata disputa di Bologna-Inter. A quell’ora inizierà l’udienza del Collegio di Garanzia al CONI, sul ricorso presentato dall’Inter contro la FIGC e nei confronti di Bologna e Lega Serie A. La società nerazzurra chiede l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, che ha detto no alla richiesta di 0-3 a tavolino per la partita non giocata al Dall’Ara il 6 gennaio. I legali del club proveranno a ottenere i tre punti, altrimenti si giocherà mercoledì 27 (orario da definire). Sarà l’ultimo grado di giudizio: da escludere che si possa andare al TAS per questa vicenda.

GLI SCENARI – Al momento appare molto difficile che l’Inter possa vincere a tavolino col Bologna. Questo sia perché i precedenti dalla scorsa stagione (su tutti Juventus-Napoli, la “madre” di tutti i rinvii per i positivi al COVID-19) si sono poi giocati sia perché la sensazione (politica) è che si eviti di definire la vetta della classifica fuori dal campo. C’è però qualche minimo appiglio, legato più che altro ai comportamenti del Bologna, che tiene aperta questa opzione. In ogni caso, anche negli ultimi giorni, tutte le dichiarazioni dei tesserati delle due società sono andate nella direzione del recupero. Ipotesi molto probabile, così come per le altre partite saltate (vedi calendario). Oggi ricorso anche per Atalanta-Torino e per l’omologazione del 2-6 di Udinese-Atalanta del 9 gennaio. Ma è chiaro come Bologna-Inter sia il “piatto forte”: risposta del CONI attesa forse già in serata, o comunque in tempi stretti.