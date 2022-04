Cambiaso, non solo Inter: concorrenza dalla Serie A ma come ricambio – CdS

Da alcune settimane si è parlato di Cambiaso del Genoa come opzione per l’Inter (vedi articolo). Il Corriere dello Sport quest’oggi cita un altro club di Serie A, anche se non come prioritario.

CONCORRENZA – Andrea Cambiaso del Genoa potrà far parlare di sé nel prossimo mercato, soprattutto se i rossoblù dovessero retrocedere in Serie B come al momento dice la classifica. A livello di interessamenti si è discusso a lungo della Juventus, così come dell’Inter. Il Corriere dello Sport aggiunge anche il Napoli fra le pretendenti, ma non ce l’ha come priorità. Gli azzurri stanno già prendendo Mathias Olivera dal Getafe per sostituire Faouzi Ghoulam, in scadenza di contratto, Cambiaso sarebbe solo un’alternativa ma viene segnalato come una tentazione forte.

Fonte: Corriere dello Sport



