Spezia-Inter, Lautaro Martinez torna dal 1′. Turno di riposo per Dzeko? – TS

Spezia-Inter vedrà il ritorno di Lautaro Martinez dal 1′. Inzaghi pensa ad una rotazione degli uomini in attacco. Riposo in vista per Dzeko?

ROTAZIONE – Spezia-Inter è in programma venerdì alle 19. La gara del Picco sarà la prima di un mini tour-de-force a cui è attesa la squadra di Inzaghi. Secondo Tuttosport, contro i bianconeri, tornerà dal 1′ Lautaro Martinez, assente contro il Verona per squalifica. Al suo fianco, però, potrebbe non esserci Edin Dzeko a cui, l’allenatore nerazzurro, dovrebbe concedere un turno di riposo, visti i prossimi impegni con il Milan in Coppa Italia e la Roma in campionato. Al fianco del “Toro” quindi dovrebbe giocare Joaquin Correa, autore di un’ottima gara contro il Verona.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino