Bastoni: “Un anno fantastico. In Nazionale grazie a Conte e all’Inter”

Alessandro Bastoni Lecce-Inter

Alessandro Bastoni, convocato in Nazionale per le prossime partite contro Bosnia e Olanda, ha parlato oggi in conferenza stampa da Coverciano ringraziando l’Inter e Antonio Conte per avergli dato la possibilità di emergere arrivando alla maglia azzurra

LE PAROLE DI CHIELLINI – Bastoni ha incassato i complimenti del capitano Giorgio Chiellini per essere entrato nel gruppo azzurro: «Prima di tutto ringrazio Giorgio per le parole, è un grande piacere sentirsi dire queste cose da un giocatore come lui che è in nazionale da 15 anni. Essendo mancino anche lui lo prendo come esempio anche perché ho guardato spesso le sue partite giocando con Conte e mi è servito tanto a crescere».

RINGRAZIAMENTI A CONTE – Bastoni è arrivato alla maglia azzurra in virtù dell’ottima stagione disputata con la maglia dell’Inter. Il giovane difensore ringrazia Conte per avergli dato fiducia: «Per me è stato un anno fantastico, arrivavo da una piazza come Parma che mi ha aiutato a crescere, ma giocare a Milano è una cosa completamente diversa. Ringrazio l’Inter perché se sono qua è solo grazie a quello che ho fatto nel club e ringrazio Conte che mi ha dato fiducia. Sono stato bravo io a giocarmela e conquistarmela partita dopo partita, ma in pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ragazzo di 20 anni in una squadra importante come l’Inter».